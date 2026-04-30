Bombardieri | Molto soddisfatti del decreto sul salario giusto
Il segretario generale della UIL ha dichiarato di essere molto soddisfatto del decreto sul salario giusto durante una conferenza stampa organizzata in occasione del Concerto del 1° maggio. La sua dichiarazione è stata riportata in seguito all'evento pubblico, senza ulteriori commenti o analisi. Il decreto riguarda le modifiche alle politiche salariali e alle tutele per i lavoratori.
l segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha espresso soddisfazione per il nuovo decreto sul cosiddetto «salario giusto», a margine della conferenza stampa di presentazione del Concerto del 1° maggio. «Siamo molto soddisfatti perché per la prima volta c’è un intervento legislativo che identifica il salario giusto con i contratti di Cgil, Cisl e Uil», ha dichiarato. Bombardieri ha ricordato il tema dei cosiddetti «contratti pirata», firmati da sigle non rappresentative che — secondo il sindacato — avrebbero contribuito ad abbassare i salari. Il nuovo impianto normativo, ha spiegato, punta invece a valorizzare i contratti comparativamente più rappresentativi e a condizionare gli sgravi fiscali al loro utilizzo.🔗 Leggi su Laverita.info
Decreto 1 maggio, Bombardieri: Molto soddisfatti, cambio di passo importante
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