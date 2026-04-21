Stamattina, verso mezzogiorno, via Imbriani è stata teatro di un incidente tra un motociclo e uno scooter. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di una persona, soccorsa e trasportata in codice rosso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine intervenivano per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un violento impatto tra un motociclo e uno scooter ha scosso la viabilità di via Imbriani questa mattina, martedì 21 aprile, intorno alle ore 12:00. Il sinistro, avvenuto nei pressi del civico 357 proprio mentre il flusso veicolare si avvicinava all’ingresso di Bisceglie provenendo da Molfetta, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e della Polizia Locale. La dinamica riportata dalle prime ricostruzioni suggerisce che il conducente della moto, che procedeva verso il centro cittadino, si sia scontrato con lo scooter guidato da un uomo. Quest’ultimo, nel tentativo di immettersi sulla carreggiata principale partendo da una strada laterale, avrebbe intersecato la traiettoria del motociclista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, violento scontro tra moto e scooter: uno ferito in codice rosso

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