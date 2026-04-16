A Torino, nelle prossime settimane, arriveranno nuovi ispettori specializzati nella difesa digitale. Questi professionisti saranno impiegati negli uffici per contrastare il cybercrime. La loro presenza si inserisce in un più ampio piano di potenziamento delle attività di sicurezza informatica, con l’obiettivo di migliorare le capacità di intervento contro i reati online. L'iniziativa riguarda l'assegnazione di risorse dedicate alla tutela dei sistemi e dei dati sensibili.

Nuove figure specializzate per la difesa digitale approderanno negli uffici di Torino durante la prossima stagione estiva. L’annuncio è giunto da Esposito, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d’Aosta, in occasione della conferma dell’accordo di collaborazione tra le forze di polizia e il Politecnico. Specializzazione tecnica e presidio territoriale. Il rinnovo del protocollo d’intesa tra l’istituzione accademica e le autorità di pubblica sicurezza sottolinea la necessità di una formazione d’eccellenza per contrastare attacchi informatici sempre più sofisticati. A tal fine, entro il mese di giugno si concluderà il primo percorso formativo in Italia dedicato proprio agli ispettori cibernetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa digitale: a Torino nuovi ispettori contro il cybercrime

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