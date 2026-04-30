Due uomini sono stati arrestati a Bologna tra il 29 e il 30 aprile, in via Carlo Cignani, con tre valigie di vino rubate. La polizia ha fermato i due dopo aver scoperto il loro tentativo di portare via le bottiglie, che erano state trafugate poco prima. L'intervento ha impedito che il bottino venisse portato via dal luogo del furto.

? Cosa sapere Due uomini arrestati a Bologna tra il 29 e il 30 aprile per furto in via Carlo Cignani.. I Carabinieri hanno recuperato tre valigie di vino e olio e gli attrezzi da scasso.. Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2026 a Bologna, dopo un furto avvenuto nelle cantine di un condominio in via Carlo Cignani, dove i malviventi sono stati sorpresi mentre trasportavano tre valigie cariche di bottiglie di vino e olio. L’episodio, che ha colpito il cuore della Bolognina, è iniziato quando i residenti hanno segnalato la presenza di individui sospetti nei pressi degli accessi ai locali privati. Le forze dell’ordine, intervenendo con tempestività sul posto, hanno rinvenuto due spazi forzati, ma i responsabili erano già riusciti a dileguarsi tra i vicoli del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, stop ai ladri di cantine: presi con tre valigie di vino

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