Presi i ladri di medicinali Tre arresti dei carabinieri

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato tre uomini di Napoli. Sono tutti pregiudicati, tra i 49 e i 60 anni. L’ordine di fermo arriva dalla magistratura lucchese, che li cercava da tempo. I tre sono colpevoli di aver tentato di rubare medicinali. Ora sono in custodia in attesa di essere portati in tribunale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione, emesso dalla magistratura lucchese, con l'arresto di tre uomini, tutti pregiudicati di età compresa tra i 49 e i 60 anni e residenti a Napoli. I tre sono ritenuti gravemente indiziati del furto avvenuto la notte del 27 marzo 2025 alla farmacia ospedaliera di Castelnuovo di Garfagnana, quando dai locali di deposito erano stati asportati esclusivamente costosissimi farmaci oncologici, per un valore di circa 350.000 euro, ignorando medicinali di altre tipologie.

