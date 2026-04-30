Bologna la manifestazione in centro per la Flotilla | Giù le mani

A Bologna, i partecipanti si sono riuniti in piazza del Nettuno per sostenere la Global Sumud Flotilla, le navi che sono state fermate nella notte da forze israeliane a largo dell’isola di Creta. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con cittadini che hanno espresso solidarietà e chiesto di “giù le mani”. Non sono stati segnalati incidenti o provocazioni durante l’evento.

A Bologna i manifestanti si sono radunati in piazza del Nettuno, in sostegno alla Global Sumud Flotilla, le cui navi sono state intercettate la notte scorsa da forze israeliane a largo dell’isola di Creta. L’appuntamento per il raduno era previsto per le 18.00. Insieme alle bandiere palestinesi e della pace, in piazza anche quelle di diverse sigle, tra cui Cgil, Cambiare Rotta, Usb, Potere al popolo, Osa, Amnesty International. “Abbiamo indetto in meno di 24 ore questo presidio, questa manifestazione, dopo il deliberato atto di pirateria compiuto dal governo israeliano nei confronti della seconda missione della Global Sumud Flotilla, dove sono presenti e sono imbarcati anche Angela e Francesco, due compagni dei Municipi sociali”, ha detto Martina, attivista dei Municipi sociali di Bologna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, la manifestazione in centro per la Flotilla: “Giù le mani” Bologna oggi | Part 01 #bologna #manufestazione #bolognaitaly Notizie correlate “Giù le mani dalla Flotilla”: il presidio diventa corteo | FOTOCresce l’attesa e la tensione per il sequestro della Global Sumud Flotilla e per Angela, attivista dei Municipi Sociali, tra le persone fermate dalla... Famiglia nel bosco, manifestazione di solidarietà a Roma: "Giù le mani dai bambini""Giù le mani dai bambini sonoro", "Siamo qui per le ingiustizie per la famiglia nel bosco e per tutte le altre famiglie". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; A Bologna arriva il comitato Remigrazione e riconquista; Manifestazione a Bologna, 6mila in corteo: lancio di verdura contro la sede FdI, allontanato prof con la bandiera dell’Ucraina; 25 aprile 2026: le iniziative dello SPI CGIL Bologna per l’81° anniversario della Liberazione. Centinaia in piazza per la Flotilla: Rilasciate gli attivistiSono 24 in totale gli italiani arrestati, almeno 4 gli emiliano romagnoli. Per chiederne la liberazione, ed esprimere appoggio, una partecipata manifestazione a Bologna ... rainews.it Manifestazione a Bologna, 6mila in corteo: lancio di verdura contro la sede FdI, allontanato prof con la bandiera dell’UcrainaPiù di ore di protesta per mezza città, momenti di tensione quando il corteo è arrivato davanti alla stazione, protetta da blindati e idrante. Bruciati i simboli israeliani, europei e statunitensi. Di ... ilrestodelcarlino.it Trotto che Passione. . Troppo forte questo Puledro Ilias D'arc #VictorGio Terza vittoria consecutiva per l'allievo di Harri Rantanen,oggi ha letteralmente scherzato a Bologna trottando il miglio in 1.13.3,nuovo personale sulla distanza. I colori del signor - facebook.com facebook Cagliari, Mendy ancora a parte: spera nel recupero a Bologna x.com