Il Bologna ha segnalato un totale di 31 infortuni, di cui 26 di natura muscolare, creando un quadro di crisi fisica all’interno della rosa. La situazione sanitaria sta influenzando le scelte dell’allenatore, che si trova a dover fare i conti con numerose assenze dopo aver disputato 52 partite stagionali. La gestione della squadra risulta complicata a causa del continuo incremento di giocatori in infermeria.

?? Cosa sapere Il Bologna registra 31 infortuni totali con 26 problemi di natura muscolare. L'emergenza medica mette in difficoltà la gestione tattica di Italiano dopo 52 partite. Il conteggio degli infortuni in casa rossoblù ha raggiunto la quota di 31 unità, con 26 problemi di natura muscolare, costringendo la squadra di Italiano a una gestione emergenziale delle energie proprio in questa fase cruciale del campionato. Il Bologna affronta un momento di estrema fragilità fisica che sembra ri .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna in crisi fisica: 31 infortuni e l’infermeria non si svuota

Notizie correlate

Gasperini: emergenza infortuni e crisi fisica frenano la RomaGian Piero Gasperini ha analizzato le criticità che stanno frenando la Roma, attribuendo il calo prestazionale del gruppo alla gestione di una serie...

Leggi anche: Si svuota l’infermeria del Napoli: Conte recupera tre calciatori

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Bologna, emergenza infortuni: superata quota 30.

Cosa sta succedendo al Bologna? «Dalla Coppa Italia di Roma alla sconfitta contro la Lazio i motivi della crisi, nove mesi che hanno capovolto il mondo rossoblù»Un cerchio che si chiude nel modo più doloroso. Il gol di Noslin, obiettivo del mercato di gennaio rossoblù poi sfumato, e il rigore finale di Taylor hanno staccato dalle maglie del Bologna la ... corrieredibologna.corriere.it

Bologna e la crisi senza fine: da 2 punti a 0,5 di media negli ultimi due mesi. E ora si fa all-in sulle coppeUna crisi a tratti inspiegabile. Un’implosione che ha pochi precedenti nella recente storia della serie A: come può una squadra capace di viaggiare a due punti a partita nelle prime 12 giornate (24 ... calciomercato.com