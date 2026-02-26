Il Napoli si prepara a chiudere la stagione con alcune assenze ridotte, grazie al recupero di tre calciatori. La squadra lavora per mettere a disposizione di mister Conte tutte le risorse disponibili, puntando a rafforzare la formazione in vista delle prossime partite. La condizione dei giocatori coinvolti viene monitorata attentamente per valutare il loro impiego in campo.

Ottime notizie per il Napoli in vista del rush finale in questa stagione. I partenopei stanno vivendo una stagione parecchio complessa sotto il punto di vista della gestione delle forze, soprattutto per via di un numero incredibile di infortuni e problemi fisici che hanno impedito al tecnico Antonio Conte di variare e scegliere gli interpreti in relazione alla singola partita. Le condizioni di Gilmour e soprattutto di Anguissa lasciano ben sperare per le prossime partite in programma: per gli azzurri in arrivo recuperi fondamentali. In casa Napoli soffia una ventata di quel tanto atteso ottimismo che è a lungo mancato nel corso di quest’annata calcistica, chiaramente per via dei numerosi imprevisti che gli azzurri hanno dovuto fronteggiare in questi mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Si svuota l’infermeria del Napoli: Conte recupera tre calciatori

Leggi anche: Infortunati Napoli, si svuota l’infermeria! Conte pronto a riabbracciare alcuni suoi big

Leggi anche: Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro

Temi più discussi: Qui Napoli - L'infermeria si svuota: Politano e Buongiorno tornano col Torino, Rrahmani rientrerà per l'Inter; Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: Sto bene, tornero presto in campo. Mc Tominay e Anguissa in recupero; L'Inter recupera certezze e giocatori: Dumfries e Calhanoglu in gruppo, il piano di Chivu tra ritorno col Bodo/Glimt e derby; Fantacalcio Inter, quando tornano Calhanoglu e Dumfries? Le parole di Chivu.

L’infermeria si svuota. Problemi solo per ReinhartLuci granata alla fine del tunnel. La settimana che precede il week-end della sosta per le nazionali sembra essere foriera di buone notizie. Forse bisogna dirlo piano, con la speranza che la sfortuna ... ilrestodelcarlino.it

Lazio, Sarri può sorridere per il ritorno in gruppo di Zaccagni: oggi previsto il rientro di un altro titolare. Si svuota l’infermeria biancocelesteLazio, Sarri può sorridere per il ritorno in gruppo di Zaccagni: oggi previsto il rientro di un altro titolare. Si svuota l’infermeria biancoceleste Buone notizie giungono finalmente dal centro sporti ... calcionews24.com

"Puoi votare mia nipote" da Napoli la nuova truffa WhatsApp che svuota i conti - https://nap.li/iw7e - facebook.com facebook