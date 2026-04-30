Bologna fattore Mondiale Pensieri da dribblare Da Lucumi a Ferguson i 6 con l’America in testa

A Bologna si avvicina la fine di una stagione calcistica ancora aperta, con alcune questioni da definire. La squadra si concentra sulla conquista dell’ottavo posto, obiettivo recentemente ribadito sia dalla dirigenza che dai rappresentanti ufficiali. Nel frattempo, si susseguono analisi e riflessioni sui giocatori coinvolti, tra cui Lucumi e Ferguson, mentre le ultime partite si delineano come decisive per il futuro del club.

Ultime curve di una stagione a cui c’è ancora qualcosa da chiedere, a cominciare dalla riconquista di quell’ ottavo posto indicato di recente come obiettivo sia da Italiano che da Fenucci. A pari punti con la Lazio, come recita l’attuale classifica, i rossoblù chiuderebbero infatti noni per via del bilancio negativo degli scontri diretti con i biancocelesti. Ma a Casteldebole c’è una pattuglia ristretta che ha un mondo, anzi un Mondiale, di cose in più da chiedere all’ultimo tratto della stagione. Con obiettivi contrastanti: tenere alto il livello della forma e delle prestazioni e insieme tenere basso il rischio infortuni, eventualità che si rivelerebbe fatale a poche settimane dalle convocazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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