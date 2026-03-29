Kimi Antonelli conquista il GP in Giappone, salendo in prima posizione nel campionato mondiale. Al momento dello scadere dell’ultimo giro, Antonelli si trova molto vicino alla vittoria, con il cuore in tumulto e lo sguardo rivolto a Leclerc e Russell. Nel frattempo, Leclerc realizza un sorpasso spettacolare che permette alla Ferrari di conquistare un podio.

Al via dell’ultimo giro Kimi Antonelli è a un passo dalla storia con il cuore chge batte forte e gli occhi puntati su Leclerc e Russell. E a fine corsa sventola la bandiera a scacchi! Lo strepitoso pilota bolognese 20enne vince il Gran Premio del Giappone davanti ad Oscar Piastri e Charles Leclerc. Quarto George Russell, poi Lando Norris e Lewis Hamilton. L’alba di una nuova era per la Formula 1 parla italiano. Notte magica per l’Italia dei motori: Kimi Antonelli centra il bis consecutivo in Mercedes e vola in testa alla classifica piloti. Gara folle a Suzuka, dai duelli rusticani nel finale: Charles Leclerc strappa il terzo posto a Russell con una difesa d’acciaio, mentre Piastri chiude secondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - E due, Kimi Antonelli da urlo: vince il Gp in Giappone ed è in testa al Mondiale. Eroico Leclerc: podio Ferrari con un sorpasso da brividi

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