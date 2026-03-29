A Bologna, i giocatori coinvolti negli impegni con le nazionali stanno affrontando un periodo di intenso lavoro. Freuler, Ferguson e Moro sono chiamati a riprendere gli allenamenti dopo aver partecipato alle competizioni internazionali, senza aver avuto tempo per una pausa adeguata. La necessità di consolidare la forma fisica si presenta come una priorità per il club in vista delle prossime partite.

Italiano si prepara a chiedere gli straordinari a Freuler, Ferguson e Moro, tutti di rientro dagli impegni con le nazionali e che nel corso di questa sosta non hanno avuto modo di staccare e ricaricare le pile. Speranze di recuperare Odgaard e Pobega per il quarto di finale di andata di Europa League con l’ Aston Villa ce ne sono. Per Jens Odgaard, per la verità è quasi una certezza. Niente terapie, il danese sta svolgendo lavoro differenziato fin dall’inizio della settimana e all’inizio della prossima sarà rivalutato. L’intenzione è quello di farlo lavorare con carichi crescenti per ributtarlo in gruppo dopo la gara con la Cremonese. Pure Pobega sarà rivalutato, qualche chance c’è, ma più ridotta: se per il danese si è trattato di un’elongazione, per Pobega c’è una piccola lesione e infatti in questi giorni ha sempre svolto terapie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, un muro da consolidare. In mezzo tocca agli stakanovisti: da Ferguson a Freuler e Moro

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