Bollette e blocco di Hormuz le linee guida Ue | più tutele per famiglie vulnerabili e comunità energetiche

La Commissione europea ha presentato nuove linee guida in risposta alla crisi energetica, focalizzandosi su misure di protezione per le famiglie vulnerabili e le comunità energetiche. Tra le proposte ci sono interventi per limitare gli effetti delle bollette elevate e le restrizioni sui flussi di Hormuz. Le misure sono state annunciate il 30 aprile 2026 e mirano a garantire maggiore tutela per i soggetti più esposti alle problematiche legate all’aumento dei costi energetici.

Roma, 30 aprile 2026 – La Commissione europea cerca di rispondere alla crisi energetica derivante dal persistere della chiusura dello Stretto di Hormuz e delinea una serie di raccomandazioni ai Paesi europei che vanno dall'uso di voucher energetici a piani personalizzati di consulenza, passando per lo sviluppo delle comunità energetiche per condividere l'energia. Pubblicato giovedì, 30 aprile, il pacchetto si basa sulle comunicazioni Citizens' Energy Package e AccelerateEU adottate dall’esecutivo UE nelle scorse settimane e si aggiunge al nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, per consentire agli Stati membri di sostenere i settori più esposti dell’economia europea agli effetti della crisi in Medio Oriente presentato mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bollette e blocco di Hormuz, le linee guida Ue: più tutele per famiglie vulnerabili e comunità energetiche Notizie correlate Cosa prevede il Decreto bollette: dal bonus per le famiglie vulnerabili al divieto di telemarketingRoma, 8 aprile 2026 - Il Senato ha confermato la fiducia sul dl Bollette nel testo approvato dalla Camera: i sì sono stati 102, i contrari 64, gli... Via libera al decreto bollette. Meloni: “A famiglie vulnerabili altri 115 euro di sconto”Roma, 18 Febbraio 2026 – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto bollette, una misura volta a sostenere le famiglie maggiormente in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rinnovabili e bollette: risparmi fino a 8,5 miliardi nei Paesi Ue più verdi; Risparmiare sulle bollette con l'energia pulita: Analisi UE 2026; I paesi Ue con il mix energetico più pulito risparmiano il 58% in più sulle bollette rispetto a quelli dipendenti dal gas; Dalla guerra alle bollette: perché sta diventando tutto più caro. Crisi energetica, Salvini: Bloccare subito le bollette ai prezzi di febbraio 2026Dalle risorse per le imprese alla deroga sui vincoli Ue: il piano per sterilizzare i costi di benzina e diesel. Ecco cosa vuole fare Salvini ... quifinanza.it Salvini chiede il blocco delle bollette 2026 e accusa l'immobilismo della Commissione europeaMatteo Salvini rilancia sulle misure per il caro energia, critica l'atteggiamento di Bruxelles e difende l'importanza della diplomazia nel contesto delle crisi internazionali ... notizie.it Il bonus bollette 2026 (bonus sociale) è uno sconto automatico in bolletta per luce e gas destinato a famiglie con ISEE fino a 9.796€ (20.000€ con almeno 4 figli a carico). È richiesto un ISEE valido 2026. A questo si aggiunge un contributo straordinario di 11 - facebook.com facebook Risparmia sulla potenza del tuo contatore #bollette #elettricità Hai mai verificato qual è la potenza impegnata nella tua fornitura Forse non la utilizzi tutta. Quanto puoi risparmiare richiedendo una diminuzione della potenza Scoprilo su arera.it/consuma x.com