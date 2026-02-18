Via libera al decreto bollette Meloni | A famiglie vulnerabili altri 115 euro di sconto

Il governo ha approvato il decreto bollette, che prevede uno sconto di 115 euro in più per le famiglie a rischio vulnerabilità. Il provvedimento stanzia complessivamente 315 euro di sostegno alle famiglie in difficoltà, mentre le aziende energetiche dovranno affrontare nuovi oneri. Meloni ha confermato che il supporto sarà destinato a chi risente maggiormente degli aumenti energetici. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane e interesserà milioni di nuclei familiari. La decisione mira a ridurre l’impatto delle bollette sulle fasce più deboli.

Via Libera al Decreto Bollette: Sostegno da 315 Euro per le Famiglie Vulnerabili e Nuovi Onere per le Aziende Energetiche. Il governo italiano ha approvato un decreto che mira ad alleggerire il peso delle bollette energetiche per circa 2,7 milioni di famiglie in difficoltà economica. La misura, varata a Roma il 18 febbraio 2026, prevede un ampliamento del bonus sociale, portando il beneficio totale a 315 euro annui, e introduce un aumento dell'IRAP del 2% per le aziende del settore energetico. L'obiettivo dichiarato è sostenere il potere d'acquisto dei cittadini in un contesto di crescente instabilità economica e costi energetici elevati.