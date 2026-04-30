Bolkestein bagni uniti per vincere i bandi

La Consulta Popolare San Camillo ha presentato un documento ai candidati sindaco di Comacchio, affrontando due temi principali: la direttiva Bolkestein e la gestione dei servizi sanitari nel Delta. Nel testo si chiede di unire le forze per ottenere finanziamenti attraverso bandi pubblici e di intervenire sulla riorganizzazione dei servizi sanitari locali. La proposta mira a coinvolgere i candidati nelle questioni più urgenti per il territorio.

Comacchio (Ferrara), 30 aprile 2026 – Dalla Bolkestein alla sanità del Delta, sono questi i temi che mette sul tavolo dei candidati che corrono per la poltrona da sindaco la Consulta Popolare San Camillo. Un appello a rimboccarsi le maniche per Comacchio, per il suo territorio che arriva da un organismo che è un po’ un simbolo, nella memoria la lunga battaglia per difendere l’ospedale. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacabolkestein-e-infrastrutture-i-nodi-f9ebaf87 SERVIZIO SULLA PROTESTA BALNEARI AI LIDI FERRARESI GIAN LUCA CAVALLARI E GIACOMO BONAZZA BAGNINI BAGNO SOLE PORTOGARIBALDI "Nuova fase amministrativa in un contesto complesso”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Bolkestein, bagni uniti per vincere i bandi” Notizie correlate Erosione e Bolkestein. Le sfide del litorale: "Bandi pronti entro l’anno""Sono due le questioni che, se non risolte, aggiungono a vent’anni di incertezza un rischio che non possiamo correre". Leggi anche: L’ultima estate senza Bolkestein. All’asta oltre mille concessioni: "Ma i bandi tutelino le imprese" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Bolkestein, bagni uniti per vincere i bandi. Gare, ricorsi, polemiche. Per i Bagni marini scatta l’ultima stagione delle incertezze. Il puntoIl primo maggio inizia la stagione balneare in un clima surreale che alla vigilia dell’estate non c’è mai stato nella storia della Liguria tra dubbi, rabbia e ... ilsecoloxix.it La lettera di Federica contro la Bolkestein: Quel posto sotto l’ombrellone. Noi, uniti per difendere una storiaLido di Volano (Ferrara), 26 marzo 2026 – Federica Veronesi è la titolare del Bagno Isa, nel lido di Volano. La direttiva Bolkestein, il conto alla rovescia per una storia di famiglia. Il 2027 è il ... ilrestodelcarlino.it