Il litorale affronta due grandi problemi: l’erosione e le regole della direttiva Bolkestein. La causa principale è il rapido inaridimento delle spiagge e le leggi che regolano le concessioni balneari, che da anni creano confusione tra operatori e cittadini. Le autorità promettono di predisporre i bandi entro quest’anno, sperando di mettere fine a una lunga fase di incertezza. Le aziende del settore attendono con ansia questa svolta, che potrebbe cambiare il futuro delle attività sulla costa.

"Sono due le questioni che, se non risolte, aggiungono a vent’anni di incertezza un rischio che non possiamo correre". Queste le parole del sindaco Alessandro Barattoni in apertura, ieri al Pala de André, della ‘Fiera Imprese Balneari’. Il primo nodo è l’articolo 49 del codice della Navigazione, che prevede l’acquisizione senza rimborso dello stabilimento o il ripristino della spiaggia alla fine della concessione. "Non abbiamo avuto alcun chiarimento in merito - continua -, ma non possiamo preparare i bandi di gara senza. Lavoreremo per averli pronti entro fine anno, facendo di tutto per chiarire il riconoscimento del valore di impresa e la possibilità di rimanere in piedi dello stabilimento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erosione e Bolkestein. Le sfide del litorale: "Bandi pronti entro l’anno"

Leggi anche: Lierna riqualifica il litorale: "Proteggeremo gli edifici dall'erosione del lago"

Attenzione a mareggiate ed erosione del litorale: scatta l'allerta meteo per criticità costieraUna forte mareggiata ha causato danni alla spiaggia di Ravenna, portando all’attivazione dell’allerta meteo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.