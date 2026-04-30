Bolivia | il progetto Wawakuna abbatte le barriere nelle scuole
A Cochabamba, in Bolivia, il progetto Wawakuna si occupa di favorire l'inclusione scolastica per i bambini con disabilità. L'iniziativa mira a rimuovere le barriere che impediscono loro di frequentare regolarmente le scuole. Attraverso interventi specifici, il progetto si concentra sull'accessibilità e il supporto agli studenti con bisogni speciali. La presenza di questa iniziativa rappresenta un tentativo concreto di migliorare la partecipazione di tutti gli alunni nel sistema educativo locale.
? Cosa sapere Il progetto Wawakuna a Cochabamba garantisce l'inclusione scolastica ai bambini con disabilità.. La Fondazione don Carlo Gnocchi coordina fisioterapia e formazione per docenti in Bolivia.. A Cochabamba, in Bolivia, il progetto Wawakuna sta trasformando le aule scolastiche in spazi di inclusione totale, garantendo che i bambini con disabilità possano finalmente partecipare alla ricreazione insieme ai compagni, superando l’isolamento che spesso li costringeva a restare chiusi in casa. Le immagini che arrivano dalle scuole popolari Don Bosco mostrano una realtà in evoluzione. Nei cortili e nelle palestre, gli studenti indossano la divisa scolastica e condividono momenti di gioco collettivo senza alcuna distinzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
L’IC Milani di Terracina abbatte le barriere del silenzio con il “Progetto Aurora”“Immaginate un bambino che non sa come chiedere dov’è il bagno, o uno studente che vorrebbe raccontare la gioia di una gita ma resta in silenzio...
Terni, il progetto Pink Baskin: “Sport che unisce, abbatte le barriere e fa sentire tutti parte della stessa squadra”Uno sport inclusivo ed emergente, che richiama il basket e si gioca con canestri posizionati a diverse altezze.