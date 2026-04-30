A Cochabamba, in Bolivia, il progetto Wawakuna si occupa di favorire l'inclusione scolastica per i bambini con disabilità. L'iniziativa mira a rimuovere le barriere che impediscono loro di frequentare regolarmente le scuole. Attraverso interventi specifici, il progetto si concentra sull'accessibilità e il supporto agli studenti con bisogni speciali. La presenza di questa iniziativa rappresenta un tentativo concreto di migliorare la partecipazione di tutti gli alunni nel sistema educativo locale.

? Cosa sapere Il progetto Wawakuna a Cochabamba garantisce l'inclusione scolastica ai bambini con disabilità.. La Fondazione don Carlo Gnocchi coordina fisioterapia e formazione per docenti in Bolivia.. A Cochabamba, in Bolivia, il progetto Wawakuna sta trasformando le aule scolastiche in spazi di inclusione totale, garantendo che i bambini con disabilità possano finalmente partecipare alla ricreazione insieme ai compagni, superando l’isolamento che spesso li costringeva a restare chiusi in casa. Le immagini che arrivano dalle scuole popolari Don Bosco mostrano una realtà in evoluzione. Nei cortili e nelle palestre, gli studenti indossano la divisa scolastica e condividono momenti di gioco collettivo senza alcuna distinzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia: il progetto Wawakuna abbatte le barriere nelle scuole

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