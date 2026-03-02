Terni il progetto Pink Baskin | Sport che unisce abbatte le barriere e fa sentire tutti parte della stessa squadra

A Terni è stato avviato il progetto Pink Baskin, uno sport che combina elementi del basket e si distingue per la sua natura inclusiva. Il gioco si svolge con canestri posizionati a diverse altezze, coinvolgendo persone di tutte le età e abilità. La proposta mira a promuovere l’aggregazione e far sentire tutti parte di una stessa squadra, abbattendo le barriere tra i partecipanti.

Uno sport inclusivo ed emergente, che richiama il basket e si gioca con canestri posizionati a diverse altezze. Il baskin è una disciplina sempre più praticata che presenta una particolarità: garantisce pari opportunità a tutti i partecipanti. La società Pink Basket e la scuola Marconi, a tal.