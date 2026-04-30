Boban | Lookman stanco il nuovo ruolo con Simeone ne limita il gol

Durante il match tra Atletico Madrid e Arsenal, che si è concluso con un pareggio di 1-1, Boban ha commentato la prestazione di Lookman. L’ex calciatore ha osservato come il nuovo ruolo assegnato dal tecnico condivide alcune limitazioni, in particolare sul fronte realizzativo. Secondo Boban, Lookman si è mostrato stanco e questa condizione ha influito sulle sue capacità offensive nel corso della partita.

? Cosa sapere Boban analizza la prestazione di Lookman durante il pareggio Atletico Madrid-Arsenal da 1-1.. Il nuovo ruolo tattico imposto da Simeone riduce la capacità realizzativa del nigeriano.. L’incontro tra Atletico Madrid e Arsenal si è concluso con un pareggio di 1-1, lasciando spazio a riflessioni tattiche profonde sulla gestione della prestazione di Lookman durante lo scontro diretto. Le analisi post-partita condotte nello studio televisivo hanno messo sotto la lente d’ingrandimento l’impatto del giocatore nigeriano all’interno del sistema di gioco spagnolo. Zvonimir Boban ha evidenziato come il ruolo ricoperto dall’atleta sia drasticamente mutato rispetto al periodo trascorso sotto la guida di Gasperini con l’Atalanta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boban: Lookman stanco, il nuovo ruolo con Simeone ne limita il gol Notizie correlate Leggi anche: Pio Esposito, spunta il retroscena estivo: l’intreccio con Lookman e il ruolo decisivo di Chivu Esordio di Lookman con l'Atletico Madrid: gol e assist contro il BetisUn esordio promettente per Ademola Lookman con l’Atletico Madrid, inaugurato in Coppa del Re contro il Betis Siviglia. Contenuti utili per approfondire Atletico-Arsenal, Boban: Lookman poco fresco, con Simeone fa il centrocampistaLeggi su Sky Sport l'articolo Atletico-Arsenal, Boban: 'Lookman poco fresco, con Simeone fa il centrocampista'. VIDEO ... sport.sky.it Atletico Madrid-Arsenal, che delusione dopo PSG-Bayern e Di Canio boccia Lookman: Non è un grande giocatoreSimeone e Arteta non hanno replicato lo spettacolo di Psg-Bayern: match monoritmo al Wanda Metropolitano. E nel mirino della critica finisce anche Lookman. sport.virgilio.it