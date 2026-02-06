Esordio di Lookman con l' Atletico Madrid | gol e assist contro il Betis

Ademola Lookman ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Atletico Madrid e ha già lasciato il segno. L’attaccante inglese ha segnato un gol e servito un assist nella partita di Coppa del Re contro il Betis Siviglia. Un esordio che fa ben sperare i tifosi, che ora aspettano di vederlo in campo anche in campionato.

Un esordio promettente per Ademola Lookman con l’Atletico Madrid, inaugurato in Coppa del Re contro il Betis Siviglia. L’ex attaccante dell’Atalanta ha illuminato la scena fin dal fischio di inizio, mostrando dinamismo, tecnica e una buona intesa con il nuovo compagno di reparto, elementi che fanno intravedere una stagione offensiva vivace per la squadra di Simeone. Schierato come punta al fianco di Griezmann nel tradizionale 4-4-2, Lookman ha trovato subito una posizione da protagonista. gol del 3-0 è stato firmato da una initiativa personale che ha lasciato sensazioni positive per lo sviluppo del gioco offensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ademola Lookman ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Atletico Madrid e ha subito lasciato il segno.

Ademola Lookman ha fatto subito parlare di sé nell’esordio ufficiale con l’Atletico Madrid.

Ademola Lookman DEBUT vs Betis | 1 GOAL & 1 ASSIST | 25/26

Lookman subito a segno con l'Atletico Madrid: goal e assist all'esordio mentre la 'sua' Atalanta elimina la Juventus; Lookman in gol all'esordio con l'Atletico, Benzema esagerato: tripletta; Real Betis-Atletico Madrid 0-5: Lookman protagonista all'esordio, Atleti in semifinale di Coppa del Re; Lookman, debutto da favola: gol e semifinale in Coppa del Re per l'Atletico Madrid.

Lookman, esordio perfetto con l’Atletico MadridEsordio perfetto per Lookman con l’Atletico Madrid: titolare in Coppa del Re contro il Betis, segna un gol e serve l’assist a Griezmann. calcioatalanta.it

Atletico Madrid, Lookman in gol all'esordio in Coppa del Re. VIDEOL’ex attaccante dell’Atalanta subito protagonista nella squadra di Simeone: schierato dal 1’ in Copa del Rey, Lookman ha segnato il terzo gol dell’Atletico e fornito l’assist per il 4-0 di Griezmann. sport.sky.it

Atletico Madrid chuan an player lei thar; Lookman an chhawr tangkai nghal viau mai. Copa del Rey-ah chhawr nghalin Real Betis chu 5-0 ngawtin an sawp a. Goal a thun bakah assist a nei nghal pang mai. facebook

