Pio Esposito, attaccante del Napoli, ha deciso di rimanere in squadra questa estate dopo che Chivu ha bloccato il suo trasferimento a causa di un accordo segreto con Lookman. La scelta ha evitato che Esposito lasciasse il club durante il mercato estivo, impedendo a Lookman di approdare in azzurro. Il giocatore avrebbe potuto cambiare maglia, ma Chivu ha favorito la permanenza dell'attaccante campano.

Inter News 24 Pio Esposito, clamoroso retroscena risalente alla corsa estate: Chivu ha bloccato la partenza della punta nei giorni caldi per Lookman. La crescita di Francesco Pio Esposito è la prova vivente che il “coraggio di osare” paga sempre. Mentre in estate le voci di mercato spingevano per l’arrivo di Lookman a Milano — operazione che avrebbe inevitabilmente spedito il gioiellino del 2005 in prestito altrove — è stato Cristian Chivu a bloccare tutto. Il tecnico, che lo ha allenato sin dall’Under 14 e lo ha visto alzare lo scudetto Primavera nel 2022, sapeva che Pio era già pronto per il grande salto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito, spunta il retroscena estivo: l’intreccio con Lookman e il ruolo decisivo di Chivu

Inter, Chivu e Pio Esposito rappresentano un percorso condiviso di crescita e apprendimento.

In vista del rinnovo di Bisseck, si è svolto un incontro tra il club e l'agente del difensore per definire i dettagli contrattuali.

