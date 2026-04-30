Blue Note sold out | Bill Evans celebra Miles Davis tra jazz e fusion

Al Blue Note di Milano, il concerto dedicato a Miles Davis ha registrato il tutto esaurito. L'evento vede protagonista Bill Evans, che si esibirà in occasione del centenario del trombettista. Il titolo della serata richiama l'eredità musicale di Davis, con un repertorio che unisce jazz e fusion. L'appuntamento si inserisce nelle celebrazioni di un artista che ha influenzato diverse generazioni di musicisti.

? Cosa sapere Bill Evans suona al Blue Note di Milano per il centenario di Miles Davis.. Il sold out celebra l'eredità del trombettista attraverso la musica jazz e fusion.. Il sold out registrato al Blue Note di Milano per la serata di oggi segna un momento cruciale nel centenario della nascita di Miles Davis, con il sax di Bill Evans impegnato in un omaggio che fonde memoria e sperimentazione. L’appuntamento odierno presso il club di via Borsieri non rappresenta una semplice esibizione celebrativa, ma si configura come un ponte sonoro tra diverse epoche del jazz. Al centro della scena troviamo Bill Evans, figura di spicco della scena jazz-fusion contemporanea, che porta in città il suo Special Miles Davis Anniversary Celebration Tour.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blue Note sold out: Bill Evans celebra Miles Davis tra jazz e fusion Notizie correlate Arezzo celebra Miles Davis: jazz e memoria tra musica e fumetti? Cosa sapere Arezzo ospita giovedì 30 aprile il tributo jazz We want Miles! al Teatro Petrarca. Jazz a Guastalla: Roberto Gatto celebra Coltrane e Miles DavisIl batterista Roberto Gatto porterà il jazz al teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla mercoledì 8 aprile alle ore 21. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il sax di Bill Evans al Blue Note fa rivivere il mito Miles Davis; O VIVERE O RIDERE! Sabato 25 aprile Paolo Jannacci e Stefano Signoroni al Blue Note; Happy Birthday alla Monday Orchestra di scena al Blue Note; Cosa fare a Milano oggi 30 aprile: Bill Evans al Blue Note e Bastarde senza gloria al Martinitt. Blue Note, +3,4% di ricavi nel 2025. E l’anno nuovo comincia con 71 sold outSuona bene il 2025 del Blue Note: giro d’affari intorno ai 6 milioni, per un incremento del 3,4% sull’anno precedente. E ci sono tutte le premesse perché il 2026 suoni ancora meglio: nei primi due ... ilsole24ore.com Il 29 aprile 1964 Wayne Shorter registra il suo album per la Blue Note, Night Dreamer. Con lui ci sono Lee Morgan (tromba), McCoy Tyner (pianoforte), Reginald Workman (contrabbasso) e Elvin Jones (batteria). ..... Dischi da leggere: bit.ly/dischidaleggere - facebook.com facebook