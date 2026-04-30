Arezzo celebra Miles Davis | jazz e memoria tra musica e fumetti
? Cosa sapere Arezzo ospita giovedì 30 aprile il tributo jazz We want Miles! al Teatro Petrarca.. L'evento celebra il centenario di Miles Davis insieme a una serie di appuntamenti culturali provinciali.. Il teatro Petrarca di Arezzo ospiterà alle ore 21:15 di questo giovedì 30 aprile lo spettacolo musicale We want Miles!, un tributo celebrativo dedicato al centenario della nascita di Miles Davis che vedrà protagonista la tromba di Alex Sipiagin insieme alla Jotc Open Orchestra. Mentre il sole si alza sopra i tetti dell’Aretino in questa mattinata di fine aprile, il programma culturale della provincia si snoda con una varietà che spazia dalle note del jazz ai fumetti della memoria, fino all’arte contemporanea delle valli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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