Blockx sciocca Ruud | salva questo smash e lo elimina da Madrid

Durante i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, Alexander Blockx ha battuto Casper Ruud in due set, con punteggi di 6-4 e 6-4. Nel corso dell’incontro, Blockx è riuscito a salvare un smash di Ruud, eliminandolo dalla competizione. La partita si è svolta in modo serrato, con il giovane tennista che ha conquistato la vittoria senza cedere un set.

Gli highlights della vittoria in due set (6-4 6-4) di Alexander Blockx contro Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il giovane belga, classe 2005, elimina così il campione in carica, sfoderando colpi bellissimi come il passante da fondo campo con cui risponde allo smash del norvegese (minuto 1:34 del video).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Blockx sciocca Ruud: salva questo smash e lo elimina da Madrid Notizie correlate ATP Madrid 2026: Zverev avanza, Auger-Aliassime eliminato da Blockx. Ci sarà Tsitsipas-RuudCompletamente allineato agli ottavi di finale il Masters 1000 di Madrid, che per la prima volta nella storia (sia in epoca indoor che in epoca terra... Pronostico e quote Casper Ruud – Alexander Blockx, Madrid 30-04-2026Casper Ruud e Alexander Blockx apriranno il programma sul campo intitolato a Manolo Santana alle ore 13:00 mentre il match di Cobolli non inizierà...