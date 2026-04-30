Dal 9 maggio al 29 giugno 2026, la linea ferroviaria tra Napoli e Salerno sarà sottoposta a un blocco totale, con treni fermi e bus sostitutivi in servizio. La chiusura riguarda il tratto via Cava de' Tirreni e durerà circa due mesi e mezzo, interessando i viaggiatori che utilizzano questa tratta. La sospensione si rende necessaria per lavori di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali.

? Cosa sapere Blocco ferroviario Napoli-Salerno via Cava de' Tirreni dal 9 maggio al 29 giugno 2026.. Trenitalia attiva bus sostitutivi e limita i collegamenti Frecciarossa verso Pompei e Salerno.. Dal 9 maggio al 29 giugno 2026, Trenitalia sospenderà la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni, costringendo i viaggiatori tra Napoli San Giovanni Barra e Salerno a fronteggiare pesanti limitazioni, cancellazioni e sostituzioni con servizi bus. Il piano di manutenzione straordinaria e il potenziamento delle infrastrutture impatteranno profondamente sulla mobilità regionale e sull’alta velocità. Per quanto riguarda i Frecciarossa che collegano Roma a Napoli e Pompei (nello specifico i treni identificati dai numeri 9568-9693), il servizio sarà limitato alla stazione di Napoli Centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Napoli-Salerno: treni fermi e bus sostitutivi da maggio 2026

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