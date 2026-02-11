Calabria | Maltempo treni fermi tra Lamezia e Rosarno Bus sostitutivi e deviazioni per i treni a lunga percorrenza
Le forti piogge di questa notte hanno causato l’interruzione del traffico ferroviario tra Lamezia e Rosarno. I treni sono fermi da questa mattina, e le Ferrovie hanno messo in campo autobus sostitutivi per i pendolari. Le deviazioni coinvolgono anche i treni a lunga percorrenza, con disagi e cancellazioni su tutta la tratta. La situazione rimane critica mentre le previsioni meteo indicano che il maltempo continuerà nei prossimi giorni.
Calabria, Maltempo e Binari al Rallentatore: L’Allerta Meteo Blocca i Treni sulla Costa Tirrenica. L’ondata di maltempo prevista per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, ha già determinato una significativa interruzione del servizio ferroviario in Calabria. A partire da oggi, 11 febbraio 2026, la circolazione dei treni è stata sospesa sulla linea “Via Tropea”, nel tratto compreso tra Lamezia Terme Centrale e Rosarno. La decisione, presa da Rete Ferroviaria Italiana, è una misura precauzionale dettata dallo stato di allerta diramato dalla Protezione Civile. La sospensione del traffico ferroviario è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo.🔗 Leggi su Ameve.eu
