Calabria | Maltempo treni fermi tra Lamezia e Rosarno Bus sostitutivi e deviazioni per i treni a lunga percorrenza

Le forti piogge di questa notte hanno causato l’interruzione del traffico ferroviario tra Lamezia e Rosarno. I treni sono fermi da questa mattina, e le Ferrovie hanno messo in campo autobus sostitutivi per i pendolari. Le deviazioni coinvolgono anche i treni a lunga percorrenza, con disagi e cancellazioni su tutta la tratta. La situazione rimane critica mentre le previsioni meteo indicano che il maltempo continuerà nei prossimi giorni.

