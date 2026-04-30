Blocco informatico ASUIT | caos e code infinite nei centri prelievi

Questa mattina i centri di prelievo in Trentino hanno subito disagi a causa di un blocco informatico che ha paralizzato il sistema ASUIT. Il problema, iniziato a dicembre, continua a creare code infinite e lunghe attese per i pazienti. La situazione ha generato un caos tra coloro che devono sottoporsi a prelievi, con le strutture che faticano a gestire l’afflusso di persone.

?? Cosa sapere Blocco informatico ASUIT paralizza i centri di prelievo in Trentino questa mattina. Il malfunzionamento tecnologico persiste da dicembre con disagi per i pazienti locali. Il sistema informatico dell'ASUIT è tornato in tilt questa mattina, costringendo i pazienti nei centri di prelievo trentini ad affrontare code estenuanti e disagi operativi già dalle prime ore del giorno. Il malfunzionamento, che vede diverse componenti digitali incapaci di dialogare tra loro fin dalla notte, ha p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco informatico ASUIT: caos e code infinite nei centri prelievi Notizie correlate Molise: blocco informatico blocca i Centri per l’ImpiegoL’Agenzia Regionale Molise Lavoro segnala malfunzionamenti nei sistemi informatici dei Centri per l’Impiego, con rallentamenti nell’erogazione dei... Lacchiarella, nuovi svincoli sulla Binasca: caos e code infiniteIl traffico sulla Provinciale 40 nei pressi di Lacchiarella ha causato gravi disagi nella prima mattinata di ieri, quando l’inaugurazione dei nuovi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità trentina nel caos, la salute dei cittadini non può andare in blocco. L'appello di Ora!: Subito chiarezza sui disservizi; Blackout dei sistemi informatici nei pronto soccorso trentini, la Consulta: Riduttivo parlare di guasti, Provincia e Asuit si assumano le responsabilità; Blackout informatico nei Pronto soccorso, la Cisl ad Asuit: I vertici si assumano le loro responsabilità; Blocco informatico dei pronto soccorso, la Cisl Fp: Prendiamo atto delle scuse di Tonina ma quelle che contano davvero dovrebbero arrivare dai vertici di Asuit. Blocco informatico dei pronto soccorso, la Cisl Fp: Prendiamo atto delle scuse di Tonina ma quelle che contano davvero dovrebbero arrivare dai vertici di AsuitTRENTO. Il blackout informatico che ha paralizzato tutti e sette i pronto soccorso della provincia ha messo in ginocchio operatrici e operatori già sotto pressione. A intervenire Giuseppe Pallanch, ... ildolomiti.it Blocco informatico ai pronto soccorso. Problema risolto nella notte, le scuse di AsuitIn serata ore di disservizi, con alcuni pazienti invitati a rivolgersi altrove. All'una di notte la soluzione. L'azienda sanitaria si scusa ... rainews.it Blocco informatico negli ospedali del Trentino: verifiche in corso lavocedelnordest.eu/blocco-informa… A causa di un problema informatico di competenza della ditta produttrice dell'applicativo di pronto soccorso nella serata di giovedì 23 aprile si è verificato u x.com Blocco informatico negli ospedali del Trentino: verifiche in corso https://www.lavocedelnordest.eu/blocco-informatico-negli-ospedali-del-trentino-verifiche-in-corso/ A causa di un problema informatico di esclusiva competenza della ditta produttrice dell'applicati - facebook.com facebook