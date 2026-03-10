Molise | blocco informatico blocca i Centri per l’Impiego

In Molise, i sistemi informatici dei Centri per l’Impiego sono stati colpiti da un blocco che ha causato malfunzionamenti e rallentamenti nell’erogazione dei servizi ai cittadini. L’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha comunicato la situazione, evidenziando le difficoltà nella gestione delle pratiche e nella fornitura di assistenza. La problematica interessa attualmente le strutture pubbliche dedicate all’impiego nella regione.

L'Agenzia Regionale Molise Lavoro segnala malfunzionamenti nei sistemi informatici dei Centri per l'Impiego, con rallentamenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Il disservizio riguarda infrastrutture nazionali gestite da soggetti terzi, non controllate direttamente dalle strutture regionali. Gli uffici hanno già richiesto un intervento urgente agli enti competenti, mentre gli operatori continuano a fornire assistenza essenziale nei limiti del possibile.