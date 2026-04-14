Lacchiarella nuovi svincoli sulla Binasca | caos e code infinite

Nella mattinata di ieri, sulla Provinciale 40 vicino a Lacchiarella, si sono verificati lunghe code e rallentamenti a causa dell’apertura dei nuovi svincoli sulla Binasca. Nonostante l’inaugurazione, il traffico intenso ha continuato a creare disagi per gli automobilisti, con situazioni di congestione che si sono protratte per tutta la mattinata. La viabilità ha subito un notevole incremento di criticità nelle prime ore del giorno.

Il traffico sulla Provinciale 40 nei pressi di Lacchiarella ha causato gravi disagi nella prima mattinata di ieri, quando l’inaugurazione dei nuovi svincoli non è riuscita a risolvere i problemi di mobilità legati alla Binasca. Nonostante le opere di rifacimento della rotatoria e la creazione di una nuova bretella per il flusso verso Melegnano, le code si sono protratte su entrambi i sensi di marcia, rendendo difficile lo spostamento dei cittadini verso Badile o in direzione Milano tramite la ex Statale 35 dei Giovi. La scena che si è presentata agli automobilisti ieri mattina era quella di una viabilità fortemente compromessa, aggravata dalle precipitazioni che hanno spinto un numero elevato di pendolari a preferire l’uso dell’autovettura privata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lacchiarella, nuovi svincoli sulla Binasca: caos e code infinite Ingorghi e code sulla Binasca. I nuovi svincoli già congestionatiDisastro Binasca: inaugurati i nuovi svincoli di uscita e ingresso da Lacchiarella sulla Provinciale 40, ma gli ingorghi restano. L’incrocio maledetto sulla Binasca: "Incidenti e code, serve la rotonda"In attesa che venga progettato il raddoppio della provinciale 40 Binasco-Melegnano, i cittadini chiedono una rotonda all’incorcio con la Sc 113. Si parla di: Ingorghi e code sulla Binasca. I nuovi svincoli già congestionati; Ingorghi e code sulla Binasca I nuovi svincoli già congestionati.