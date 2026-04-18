A Reggio Emilia, alcuni agricoltori hanno manifestato con trattori per opporsi a un grande impianto agrivoltaico previsto nel territorio. Durante la protesta, sono state esposte scritte come “Conserva la terra per tuo nipote” e slogan contro il progetto, tra cui “No a Gavasseto paese degli specchi” e “I Kw non si mangiano, il parmigiano-reggiano sì”. La mobilitazione ha coinvolto diverse persone che chiedono di tutelare le aree agricole.

Reggio Emilia, 18 aprile 2026 – “No a Gavasseto paese degli specchi”. “I Kw non si mangiano, il parmigiano-reggiano sì”. “Conserva la terra per tuo nipote”. Quarantasei trattori e centinaia di cittadini hanno dato vita questa mattina a un’imponente manifestazion e contro il progetto agrivoltaico “La Giarola”, lanciando contestualmente la raccolta firme per una mozione di iniziativa popolare. L’obiettivo è chiaro: chiedere al Consiglio comunale un atto di indirizzo capace di tutelare il più possibile il suolo agricolo di pregio e di orientare gli investimenti nelle energie rinnovabili verso aree già compromesse e sui tetti degli edifici. Il corteo dei trattori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Conserva la terra per tuo nipote”: la protesta dei trattori contro il maxi impianto agrivoltaico

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