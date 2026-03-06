Agricoltori tornano i trattori a Roma | la protesta contro il Mercosur

Un gruppo di agricoltori ha raggiunto Roma con 25 trattori, sostando in Piazzale Nervi davanti al palazzetto dell’Eur. La loro presenza è legata a una protesta contro l’accordo Mercosur tra l’Unione Europea e i Paesi del Sud America. La manifestazione si è svolta in un'area pubblica, attirando l’attenzione di passanti e media presenti sul posto.

Un convoglio di 25 trattori è giunto a Roma in Piazzale Nervi, davanti al palazzetto dell’Eur, per una manifestazione contro l’accordo Mercosur tra Unione Europea e Paesi del Sud America. Gli agricoltori che si sono ritrovati in questi giorni in un presidio a Castel Di Leva, a pochi chilometri da Roma, vogliono portare una diffida al Ministero dell’Agricoltura contro l’applicazione transitoria dell’accordo Mercosur decisa da Ursula von der Leyen. “Veniamo da tutta Italia”, spiega Angelo di Silvio, portavoce della protesta. “Dopo Padova, Parma, Bologna siamo qui per portare al ministro una diffida. Siamo contrari all’accordo Mercosur per salvaguardare il settore, ma anche per una questione di democrazia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agricoltori, tornano i trattori a Roma: la protesta contro il Mercosur Trattori in strada a Milano: agricoltori in protesta contro il MercosurI residenti di via Montello stanno monitorando la zona perché temono che «i rom» si possano vendicare. Parigi invasa da 350 trattori: la protesta degli agricoltori contro il MercosurInvasione di trattori a Parigi: gli agricoltori, in guerra contro il trattato con il Mercosur che l’Ue si appresta a firmare, sono entrati questa... Roma, tornano i trattori in città: la protesta contro l’accordo tra Ue e Mercosur Contenuti utili per approfondire Agricoltori tornano i trattori a Roma.... Temi più discussi: Agricoltura in crisi, a breve torna la protesta dei trattori; Roma, l'assedio dei trattori: scatta la protesta il 6 marzo. Ecco le strade a rischio caos; Protesta dei trattori in Serbia alla terza settimana, agricoltore ferito; Agricoltore dopo l'incontro nel governo: Penso che forse per la prima volta nella storia, trattori da tutta la Serbia arriveranno a Belgrado. Sfilano i trattori, agricoltori contro il MercosurIl corteo partito dall'Ardeatina e diretto all'Eur. Decine di mezzi verso una delle sede del Ministero del made in Italy e poi il Palazzo dello sport. Domani la protesta continua ... rainews.it Agricoltori, tornano i trattori a Roma: La protesta contro il Mercosur(LaPresse) Un convoglio di 25 trattori è giunto a Roma in Piazzale Nervi, davanti al palazzetto dell’Eur, per una manifestazione contro ... stream24.ilsole24ore.com Incontri informativi per agricoltori e viticoltori Prevenzione dei danni da ungulati nei vigneti del Parco Il Parco Nazionale delle Cinque Terre organizza incontri informativi rivolti agli agricoltori dell’area protetta, dedicati alla prevenzione dei danni causati dagli - facebook.com facebook Quasi un miliardo di euro investito in otto anni per rendere l’agricoltura europea più innovativa e sostenibile. Ma i risultati, secondo la Corte dei conti europea, sono stati inferiori alle aspettative. #agricoltori #innovazione #investimenti #pac x.com