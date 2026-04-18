Iran Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa

Il comando militare iraniano ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, spiegando che questa decisione deriva dal blocco statunitense. La chiusura ha effetto immediato e riguarda il traffico marittimo nella zona strategica. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sul provvedimento. La mossa si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, senza che siano stati comunicati eventuali provvedimenti di riapertura.

Teheran chiuderà nuovamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti continueranno il blocco dei porti dell’Iran, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. “Con il proseguimento del blocco, lo Stretto di Hormuz non rimarrà aperto”, ha scritto Ghalibaf su X aggiungendo che il transito attraverso il canale dipenderà dall’autorizzazione dell’Iran. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa Usa-Iran, l'accordo non c'è. E Vance lascia il Pakistan. Notizie correlate Iran, stretto di Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco UsaABBONATI A DAYITALIANEWS Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense. Chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz, la decisione di Teheran a causa del blocco Usa dei porti iraniani – La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hormuz chiuso, le navi tornano indietro. L'Iran pubblica 2 rotte alternative per evitare le mine; Hormuz, quali navi passeranno? L'Iran blocca (di nuovo) lo Stretto: Pedaggio di un dollaro al barile, da pagare in Bitcoin; L’Iran: USA violano accordi, continuano le restrizione nello Stretto di Hormuz; Iran, Nyt: Teheran non in grado di rimuovere mine e riaprire Hormuz. Iran: Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa - LIVEL'Iran riapre parte dello spazio aereo, ma restano i nodi sui porti. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato'. Teheran: 'Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà' ... ansa.it Guerra in Iran, la diretta | Stretto di Hormuz di nuovo chiuso: tensione tra Iran e Stati Uniti alle stelleIl comando militare iraniano ha nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz a causa del blocco statunitense. In un comunicato ha spiegato che il controllo del canale è tornato al suo «stato precedente» a ... milanofinanza.it L'Iran vuole una Nato islamica. Il piano per ricucire con il Golfo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/liran-vuole-una-nato-islamica-il-piano-per-ricucire-con-il-golfo-509033/ - facebook.com facebook #Iran Un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Lo mostrano i dati Marine Traffic citati da Bbc. Si possono osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui navi per il trasporto di #petrolio, #gas e prodotti chimici. x.com