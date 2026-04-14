Una petroliera cinese avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La nave, denominata Rich Starry, avrebbe compiuto il passaggio poco dopo l'entrata in vigore delle restrizioni decise dall’amministrazione americana. La mossa ha attirato l’attenzione internazionale e ha suscitato pressioni sugli Stati Uniti per revocare le misure adottate.

Una petroliera cinese, la Rich Starry, avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump. Lo ha rivelato l’agenzia Reuters sulla base dei dati di MarineTraffic, Lseg e Kpler, sebbene Sky riferisca di una retromarcia. La petroliera e la sua proprietaria, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, sono state sanzionate dagli Stati Uniti per aver intrattenuto rapporti commerciali con l’Iran. Una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. La nave era partita dall’ancoraggio di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, indicando la Cina come destinazione. Inizialmente aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, poi ha cambiato rotta e ha proseguito sfidando il blocco.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revoca

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Iran, petroliera cinese sfida il blocco e attraversa lo Stretto di Hormuz. Gli Usa hanno respinto l'offerta di Teheran sull'uranioUna petroliera battente bandiera del Malawi ma di proprietà cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz.

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