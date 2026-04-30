Blitz nei quartieri spagnoli | sequestrati locali 23 immobili e 48 rapporti bancari

Nella mattinata di oggi, la polizia ha condotto un'operazione nei quartieri spagnoli di Napoli, portando al sequestro di 23 immobili, tra cui un bar e altri locali commerciali, alcuni chiusi, e di 48 rapporti bancari. L'azione si inserisce in un’indagine sul traffico di droga e ha coinvolto anche quote societarie di esercizi commerciali della zona. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.

La Squadra Mobile di Napoli nell'operazione di stamani contro il traffico di droga ha sequestrato, complessivamente, quote societarie riguardanti esercizi commerciali della zona, di cui uno risulta chiuso, e tra questi figura anche un bar in cui si vendono aperitivi. Inoltre ci sono 22 immobili a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, blitz ai Quartieri Spagnoli: 5 milioni sequestrati alla camorra? Cosa sapere Sequestrati 5 milioni di euro ai clan dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Due sparatorie a Napoli, sequestrati 11 bossoli nei Quartieri SpagnoliIndagini della Polizia di Stato, a Napoli, su due sparatorie che si sono verificate nella notte nei Quartieri Spagnoli della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In casa nasconde una pistola pronta a sparare: arrestato dopo un blitz; Era armato in casa: arrestato 27enne ai Quartieri Spagnoli; Caccia alle pistole delle ‘stese’ nei Quartieri. Passate al setaccio le palazzine, perquisita la casa di un 27enne; Napoli, commerciante di gioielli sequestrato sotto casa e liberato dopo poche ore: è giallo. Blitz anti droga ai Quartieri Spagnoli, colpiti i pusher ‘volanti’ del clanIeri mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione a (otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti, contestualmente di ... internapoli.it Traffico di droga nei quartieri spagnoli: sequestri per 5 milioni di euroScoperto un sistema di piazze di spaccio, sia tradizionali, sia volanti, operanti attraverso un sistema di consegna a domicilio della droga ... napolitoday.it Blitz a Librino: scoperti 70 allacci abusivi alla rete elettrica, denunce e multe. https://www.freepressonline.it/2026/04/30/librino-scoperti-70-allacci-abusivi/ #Catania #Librino #Polizia #Controlli #Cronaca - facebook.com facebook Blitz improvvisi, provocazioni, danneggiamenti dei simboli pro Pal. L’agguato durante il corteo del 25 aprile al parco Schuster - dove due attivisti dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia sono stati feriti con una pistola ad aria compressa - rappresenta solo x.com