Blitz all’impianto Leonardo Nei guai quattro persone
Durante un normale controllo in un impianto di raccolta differenziata, quattro persone sono state sorprese mentre si trovavano all’interno dell’area. La polizia locale, intervenuta poco dopo, le ha fermate e identificate. I quattro sono stati denunciati per aver agito in modo sospetto e per aver violato le regole dell’accesso. L’intervento si è svolto senza incidenti e senza ulteriori complicazioni.
Stavano facendo tranquillamente ’shopping’ all’interno di un’’isola ecologica ma i loro movimenti non sono certo passati inosservati: qualche attimo dopo, infatti, era sul posto una pattuglia della polizia locale che li ha colti con le mani nel sacco e denunciati. Nei guai per furto aggravato sono finiti quattro uomini domiciliati in città. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di domenica 26 aprile, all’ isola ecologica Leonardo di via Nobili ma non si tratta di un caso isolato: sono tantissimi, infatti, i colpi messi a segno nelle aree di raccolta modenesi tanto che negli anni i furti di rame per lo più rappresentano per organizzazioni criminali un vero e proprio business.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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