Durante un normale controllo in un impianto di raccolta differenziata, quattro persone sono state sorprese mentre si trovavano all’interno dell’area. La polizia locale, intervenuta poco dopo, le ha fermate e identificate. I quattro sono stati denunciati per aver agito in modo sospetto e per aver violato le regole dell’accesso. L’intervento si è svolto senza incidenti e senza ulteriori complicazioni.

Stavano facendo tranquillamente ’shopping’ all’interno di un’’isola ecologica ma i loro movimenti non sono certo passati inosservati: qualche attimo dopo, infatti, era sul posto una pattuglia della polizia locale che li ha colti con le mani nel sacco e denunciati. Nei guai per furto aggravato sono finiti quattro uomini domiciliati in città. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di domenica 26 aprile, all’ isola ecologica Leonardo di via Nobili ma non si tratta di un caso isolato: sono tantissimi, infatti, i colpi messi a segno nelle aree di raccolta modenesi tanto che negli anni i furti di rame per lo più rappresentano per organizzazioni criminali un vero e proprio business.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz all’impianto Leonardo. Nei guai quattro persone

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