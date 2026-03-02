A Caserta, tre persone sono state indagate per corruzione e truffa legate a un finanziamento pubblico di 13 milioni di euro destinato a un impianto del latte. Gli indagati includono imprenditori e un pubblico ufficiale coinvolti nella gestione dei fondi. L'inchiesta si concentra sulle modalità di assegnazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nel settore caseario della zona.

Tre persone sono state sottoposte a misure cautelari in provincia di Caserta, dove un pubblico ufficiale e due imprenditori del settore caseario sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi per presunti episodi di corruzione, falsità materiale e truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguardano il divieto di dimora nella regione Campania e regioni limitrofe per il pubblico ufficiale, e nella sola Campania per i due imprenditori. L’inchiesta, coordinata dalla Procura, ha fatto emergere che i soggetti avrebbero agevolato la realizzazione di un impianto di trasformazione del latte, ottenendo una delibera per un finanziamento pubblico di 13 milioni di euro, di cui 4 milioni già erogati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caserta, 13 milioni pubblici stanziati per un impianto del latte: nei guai imprenditori e pubblico ufficiale

Corruzione e truffa su fondi pubblici: misure cautelari per un pubblico ufficiale e due imprenditoriTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il...

Frode al Fisco da 4 milioni di euro. Chiesto l’arresto per Davide Erba. Nei guai altri tredici imprenditoriOrdinanza d’arresto per Davide Erba, l’imprenditore di 45 anni proprietario del Cittadino, storico bisettimanale di Monza e Brianza.

Una selezione di notizie su Caserta.

Argomenti discussi: San Cipriano d'Aversa sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino al clan dei Casalesi; Frode fiscale nel settore carni: 12 indagati. Sequestrati beni per 8 milioni di euro.

Portico di Caserta, 7 milioni nelle casse comunali e 2 subito spendibili: ex sindaco Oliviero rilancia su opere pubblichePortico di Caserta (Caserta) - A circa due mesi dallo scioglimento del Consiglio comunale, l’ex sindaco Giuseppe Oliviero rivendica la solidità dei conti ... pupia.tv