Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un'operazione a Leinì, sequestrando un ingente quantitativo di maglie contraffatte. La rete di vendita tramite piattaforme online era riuscita a generare un giro d’affari di circa 700 mila euro. Durante il blitz sono stati sequestrati beni appartenenti ai responsabili dell’attività illecita. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri soggetti coinvolti.

?? Cosa sapere La Guardia di Finanza di Torino sventra a Leinì rete di vendita maglie false. Sequestrati beni per 700 mila euro per un giro d'affari via e-commerce. La Guardia di Finanza di Torino ha sventrato un sistema di vendita illegale di abbigliamento sportivo falso che ha portato al sequestro di oltre 700 mila euro, colpendo un imprenditore di Leinì coinvolto in un giro d'affari basato su decine di migliaia di ordini online. L'operazione, denominata Maglie larghe e coordinata dalla Pr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Leinì: sventlata rete di maglie false da 700mila euro

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