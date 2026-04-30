Le forze di polizia hanno effettuato un intervento a Casalabate, riscontrando la presenza di undici lavoratori impiegati in modo irregolare in due locali dedicati alla ristorazione. Durante l’operazione sono stati sequestrati due esercizi commerciali. L’attività si inserisce in un'azione più ampia di controllo del rispetto delle norme sul lavoro. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sanzioni o sui procedimenti avviati.

? Cosa sapere Finanzieri a Casalabate scoprono undici lavoratori irregolari in due locali della ristorazione.. Sanzioni fino a 94mila euro e proposta di sospensione immediata delle attività commerciali.. Le fiamme gialle della Sezione operativa navale di Otranto hanno colpito due esercizi della ristorazione a Casalabate, individuando ben undici lavoratori irregolari e proponendo la sospensione immediata delle attività coinvolte. Il controllo, avvenuto sul litorale in vista dell’imminente stagione estiva, ha messo in luce una gestione del personale profondamente segnata dall’illegalità. Su un totale di diciassette addetti impiegati nelle due strutture verificate, gli ispettori hanno accertato che otto persone lavoravano completamente senza alcun contratto, mentre altri tre versavano in una condizione di assunzione non regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Casalabate: 11 lavoratori irregolari, chiusi due locali

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