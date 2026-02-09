Controlli notturni nei locali sequestrate 65 bombole gpl e scovati 7 lavoratori irregolari

Questa notte i carabinieri hanno effettuato controlli nei locali pubblici, sequestrando 65 bombole di Gpl e trovando sette lavoratori irregolari. Le bombole erano stipate in magazzini pieni di materiale infiammabile, a rischio incendi e incidenti. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire dopo aver notato condizioni di sicurezza precarie. Ora si attendono ulteriori verifiche e sanzioni.

Sessantacinque bombole di Gpl ammassate e stipate nei magazzini di due pubblici esercizi, a fianco di scatoloni e materiale altamente infiammabile. Questo il risultato del controllo congiunto - nell'ambito di quanto stabilito in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - messo in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su bombole gpl Controlli nei locali . Sessanta bombole Gpl stipate in due magazzini Le forze dell’ordine hanno trovato decine di bombole di Gpl stipate in due magazzini di locali pubblici. Controlli a tappeto nei locali notturni: sequestrata discoteca Questa notte i militari di Bagnoli, insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1, hanno fatto controlli a tappeto in una nota discoteca di via Coroglio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su bombole gpl Argomenti discussi: Sicurezza nei locali notturni: i controlli della Polizia di Stato; Controlli nei locali notturni: strutture a norma, ma preoccupa l’abuso di alcol e droghe tra i giovani; Controlli nei locali notturni: 650 in discoteca ma il limite era 300; Sicurezza nei locali notturni, continuano i controlli. Controlli nei locali notturni: strutture a norma, ma preoccupa l’abuso di alcol e droghe tra i giovaniI CONTROLLI. Verifiche della Polizia di Stato e della Polizia locale nella notte del 31 gennaio: nessuna grave irregolarità sulla sicurezza, ma numerosi interventi per consumo di sostanze e ... ecodibergamo.it Il blitz: carabinieri e polizia municipale nella movida della Napoli beneIl turismo incontrollato e i locali notturni ... msn.com Durante i controlli notturni, #Carabinieri di #Cagliari hanno identificato 56 persone e recuperato merce rubata da un supermercato, e un'auto sottratta a un residente facebook Controlli nei locali notturni per normativa antincendio, chiuso locale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.