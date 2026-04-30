Blake Francis | Prometto i playoff siamo pronti a fare rumore

Blake Francis ha fatto subito capire di voler lasciare il segno nella sua nuova squadra. Con un impatto immediato durante la partita contro Roseto, il giocatore si è reso evidente come obiettivo quello di contribuire attivamente alla stagione. In un'intervista, ha dichiarato di puntare ai playoff e di essere pronto a fare rumore nel campionato. La sua presenza si è fatta notare fin dalle prime battute sul campo.

Tempo di lettura: 2 minuti È bastato un impatto fulmineo sul parquet contro Roseto per capire che Blake Francis non è venuto in Irpinia per fare la comparsa. La nuova “bocca di fuoco” del gruppo biancoverde si è presentata ufficialmente, mostrando una determinazione speculare a quella vista in campo: poche parole, ma cariche di leadership e ambizione. Dopo la prima settimana di allenamenti agli ordini di coach Gennaro Di Carlo, Francis ha tracciato un primo bilancio estremamente positivo. “L’impatto è stato decisamente buono,” ha esordito la guardia americana. “Sto cercando di dare il mio contributo in ogni modo possibile per vincere. La chimica di squadra si costruisce passo dopo passo, e anche se siamo a fine stagione, sento che stiamo migliorando giorno dopo giorno “.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blake Francis: “Prometto i playoff, siamo pronti a fare rumore” Notizie correlate Avellino punta ai playoff: arriva l’americano Blake Francis? Cosa sapere L'Unicusano Avellino ingaggia l'americano Blake Francis per il finale di stagione. Blake Francis è un nuovo giocatore dell’Avellino BasketTempo di lettura: 3 minutiBlake Francis è un nuovo cestista dell’Unicusano Avellino Basket. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Blake Francis: Prometto i playoff, siamo pronti a fare rumore. Unicusano Avellino Basket, Di Carlo presenta Blake Francis: «Stabilità per i playoff, Roseto ultimo test importante»L’ex Brindisi chiamato a dare subito la svolta in un match decisivo per gli scenari della post season. Il coach biancoverde punta i play off senza nascondersi: «È il nostro grande obiettivo, sarebbe u ... orticalab.it Rinforzo a stelle e strisce per l'Unicusano: ecco Blake FrancisL’Unicusano Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Blake Francis. Nato il 3 gennaio del 1998, 183 centimetri per 79kg, Francis ri ... msn.com