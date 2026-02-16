Caos al ristorante Lanciano sedia contro il cameriere

Una lite tra clienti in un ristorante di Porto Recanati si è trasformata in un episodio violento quando un giovane ha scagliato una sedia contro il cameriere. La scena è avvenuta durante la cena, mentre il gruppo di ragazzi disturbava gli altri ospiti, versando acqua sui tavoli e creando rumore.