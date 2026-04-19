Spari in una discoteca di Bisceglie | muore un uomo di 43 anni

Durante la notte nel nord Barese si sono verificati spari in una discoteca di Bisceglie, con un uomo di 43 anni che è stato colpito da un proiettile e ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Panico nella notte nel nord Barese. Un 43enne, F.S., è deceduto dopo essere stato colpito da un proiettile all’interno di una discoteca di Bisceglie, nel nord della provincia di Bari. I soccorsi e la corsa in ospedale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo l’arrivo, intorno alle 4:40 di questa mattina, 19 aprile. Secondo quanto si è appreso, presentava una grave ferita alla base del collo. Le indagini. La vittima era originaria di Carbonara, un quartiere di Bari. Gli spari hanno provocato il panico tra i presenti, che si sono precipitati verso le uscite cercando riparo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spari in una discoteca di Bisceglie: muore un uomo di 43 anni Notizie correlate Bisceglie, sparatoria in una discoteca: ucciso un uomo di 43 anniUn uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è morto questa notte dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in una discoteca di Bisceglie. Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ++ Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne ++; Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola. Spari in discoteca a Bisceglie,un mortoUn 43enne è morto dopo essere stato ferito a colpi di pistola all'interno di una discoteca. L'uomo, Filippo Scavo, è morto subito dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso. Aveva una ferita alla base del ... rainews.it Spari in una discoteca di Bisceglie, muore un 43enneUn uomo di 43 anni è morto dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava nella discoteca Divinae Follie, a Bisceglie ... dire.it Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti in discoteca, che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti - facebook.com facebook Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne. Panico tra i presenti. La vittima aveva una ferita alla base del collo #ANSA x.com