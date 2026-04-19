Spari in una discoteca di Bisceglie | muore un uomo di 43 anni

Da dayitalianews.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte nel nord Barese si sono verificati spari in una discoteca di Bisceglie, con un uomo di 43 anni che è stato colpito da un proiettile e ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Panico nella notte nel nord Barese. Un 43enne, F.S., è deceduto dopo essere stato colpito da un proiettile all’interno di una discoteca di Bisceglie, nel nord della provincia di Bari. I soccorsi e la corsa in ospedale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo l’arrivo, intorno alle 4:40 di questa mattina, 19 aprile. Secondo quanto si è appreso, presentava una grave ferita alla base del collo. Le indagini. La vittima era originaria di Carbonara, un quartiere di Bari. Gli spari hanno provocato il panico tra i presenti, che si sono precipitati verso le uscite cercando riparo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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