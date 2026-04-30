A Bisceglie, i carabinieri hanno arrestato un diciassettenne trovato in possesso di una pistola senza matricola e di droga all’interno della sua abitazione. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati anche alcuni grammi di sostanza stupefacente. L’operazione fa parte di un’attività contro lo spaccio di sostanze illegali nella zona. Il minorenne è stato portato in caserma e successivamente trasferito in una struttura di detenzione minorile.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano diciassettenne a Bisceglie con pistola senza matricola e droga in casa.. Sequestrati 300 grammi di cocaina, un chilo di hashish e 2.300 euro in contanti.. I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno arrestato un diciassettenne in flagranza di reato nelle zone del centro cittadino vicino al porto, sequestrando droga e un’arma priva di matricola. L’operazione, nata da una serie di indagini mirate a frenare il ritorno di dinamiche criminali che minacciano la sicurezza pubblica locale, si è concentrata sulle strade che portano verso il molo. I militari hanno dovuto predisporre un servizio di cinturazione dell’intera area prima di intervenire nell’abitazione del giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, blitz contro lo spaccio: 17enne arrestato con arma e droga

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