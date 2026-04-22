Martedì 21 aprile, i carabinieri di Taranto hanno effettuato un'operazione di controllo del territorio e hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 16 anni, trovato in possesso di droga. L'intervento è avvenuto nel contesto di un'azione mirata a contrastare lo spaccio nella zona. Il giovane è stato fermato e sottoposto a misura cautelare, mentre le forze dell'ordine proseguono le indagini.

I carabinieri della stazione di Taranto hanno arrestato un sedicenne in flagranza martedì 21 aprile, durante un’operazione di controllo del territorio mirata a contrastare lo spaccio. Il giovane è stato fermato su strada con addosso circa 4 grammi di cocaina, suddivisi in 3 dosi, e 1 grammo di hashish nascosti negli slip. Le perquisizioni condotte dai militari anche nell’abitazione del minore hanno permesso di rinvenire ulteriori sostanze stupefacenti. Tra la biancheria domestica sono stati infatti individuati altri 12,5 grammi di cocaina, già ripartiti in 3 involucri, insieme a 0,3 grammi di marijuana. L’intero quantitativo di droga è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, blitz contro lo spaccio: fermato un sedicenne con la droga

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