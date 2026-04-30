Un ragazzo di 17 anni residente a Bisceglie è stato arrestato dai Carabinieri durante un’operazione nel centro vicino al porto, rivolta a contrastare lo spaccio di droga. Durante il controllo sono stati sequestrati droga, un’arma clandestina e materiale illecito. L’intervento si è svolto nei quartieri cittadini, con l’obiettivo di verificare attività sospette legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Un 17enne residente a Bisceglie è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza locale al termine di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotta nei quartieri cittadini e in particolare nell’area del centro vicino al porto. L’intervento rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio disposto per fronteggiare fenomeni criminali ritenuti di crescente allarme per la sicurezza pubblica. I militari hanno fatto accesso all’abitazione del minore dopo aver cinturato l’area del complesso condominiale, rinvenendolo nella propria camera da letto. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bisceglie. Arrestato diciassettenne: sequestrati droga, arma clandestina e materiale illecito

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Antonio Decaro. . Bisceglie, Bari, Foggia. Si torna a sparare per strada, tra la gente. Ma noi non ci arrendiamo, la Puglia non ha paura delle mafie. Grazie a chi scende per strada per continuare a difendere le nostre città. - facebook.com facebook