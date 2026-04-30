Bisceglie agguato in un ristorante | cameriere ucciso a colpi di pistola | Un errore i proiettili erano destinati al titolare

Un uomo di 62 anni è stato ucciso durante un agguato in un ristorante di Bisceglie. I carabinieri hanno riferito che la vittima, un cameriere, è stata colpita da proiettili che, secondo quanto si ipotizza, erano destinati al titolare del locale. La vittima si trovava casualmente lungo il percorso degli spari. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti.

Sparatoria a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all'interno di un ristorante del centro, esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco. Un dipendente del locale - Angelo Pizzo, cameriere di 62 anni, incensurato - è rimasto ucciso. L'uomo, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe trovato lungo la direttrice dei colpi. Il suo omicidio, dunque, sarebbe avvenuto per errore. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, tra le ipotesi degli investigatori è che il vero bersaglio dell'agguato fosse il titolare. I responsabili della sparatoria si sono dati alla fuga.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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