Aeromobile coinvolto in un incidente in fase di decollo | maxi-esercitazione all' aeroporto d' Abruzzo

Un aeromobile con 50 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo è stato coinvolto in un incidente mentre era in fase di decollo all’aeroporto d’Abruzzo durante una maxi-esercitazione. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità e delle squadre di emergenza presenti sul posto. Le operazioni di soccorso sono in corso per gestire la situazione e verificare le condizioni di tutti i presenti.

Martedì 17 marzo dalle 17.30 si dispiegherà la macchina dei soccorsi nello scalo per la simulazione organizzata da Saga: 50 tra passeggeri ed equipaggio le persone da mettere in salvo. Vietato sostare nei pressi dell’aeroporto, scattare foto o video e far volare droni. L’area sarà presidiata dalle forze dell’ordine Un aeromobile con a bordo di 50 passeggeri, compresi i sei membri dell’equipaggio tra piloti e assistenti di volo, coinvolto in un incidente in fase di decollo. Questo lo scenario di emergenza che sarà simulato martedì 17 marzo, a partire dalle 17.30, all’aeroporto d’Abruzzo e che vedrà un massiccio dispiegamento dei soccorsi. Una... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Incidente aereo in fase di decollo: maxi esercitazione di emergenza in programma all'aeroporto d’AbruzzoL'esercitazione è in programma dal tardo pomeriggio di martedì 17 marzo, come fa sapere la Saga. Leggi anche: Aeroitalia investe sull’Aeroporto di Salerno: nuovi voli e aeromobile basato presso lo scalo Altri aggiornamenti su Aeromobile coinvolto Discussioni sull' argomento Ryanair, aereo sequestrato in Austria per un debito di 890 euro. La compagnia smentisce: Tutti i nostri velivoli sono operativi; Aereo militare parte da Roma verso Riyad, cosa c'è dietro: dal supporto agli Eurofighter al riposizionamento dei soldati; Ad Angera il racconto dell’incidente aereo di Cuirone; Eurofighter del 51esimo Stormo ?intercettano un aereo militare saudita sconosciuto: i boati nella notte sentiti fino a Treviso. Aeromobile coinvolto in un incidente in fase di decollo: maxi-esercitazione all'aeroporto d'AbruzzoUn aeromobile con a bordo di 50 passeggeri, compresi i sei membri dell’equipaggio tra piloti e assistenti di volo, coinvolto in un incidente in fase di decollo. Questo lo scenario di emergenza che ... ilpescara.it Radio1 Rai. . #MedioOriente Un aereo da rifornimento KC-135 si è schiantato in #Iraq, verosimilmente in un incidente che ha coinvolto un altro velivolo cisterna. Lo comunica il Comando Centrale degli Usa: "L'incidente è avvenuto in uno spazio aereo amico - facebook.com facebook