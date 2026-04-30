Bimbo morto alle terme di Castelforte il sopralluogo della Procura su piscina e stato dei luoghi
La Procura ha effettuato un sopralluogo presso le terme Vescine di Suio a Castelforte, concentrandosi sulla piscina e sulle condizioni generali dell’area. Sono in corso accertamenti e sarà redatta una relazione tecnica per documentare lo stato dei luoghi. L’intervento si inserisce nelle indagini relative alla morte di un bambino avvenuta nelle strutture termali.
La Procura ha fatto un sopralluogo nelle terme Vescine di Suio a Castelforte. Accertamenti sulla piscina e sullo stato dei luoghi, verrà fatta una relazione tecnica. Le verifiche nell'indagine sulla morte del bimbo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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