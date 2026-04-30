Bimbo morto alle terme di Castelforte il sopralluogo della Procura su piscina e stato dei luoghi

La Procura ha effettuato un sopralluogo presso le terme Vescine di Suio a Castelforte, concentrandosi sulla piscina e sulle condizioni generali dell’area. Sono in corso accertamenti e sarà redatta una relazione tecnica per documentare lo stato dei luoghi. L’intervento si inserisce nelle indagini relative alla morte di un bambino avvenuta nelle strutture termali.