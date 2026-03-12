Fugge dal creditore per un debito cade dal terrazzo e muore | arrestato l’uomo che lo inseguiva

Un uomo è morto a Roma il 2 luglio 2025 dopo essersi lanciato dal terrazzo mentre cercava di sfuggire a un creditore che lo inseguiva. L’uomo che inseguiva il debitore è stato arrestato. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove il tentativo di fuga si è concluso tragicamente. La polizia ha confermato l’incidente e l’arresto dell’individuo coinvolto.

Adriano Gneo è morto a Roma il 2 luglio 2025 dopo essersi lanciato dal terrazzo mentre fuggiva da un'aggressione. Arrestato il creditore che lo picchiò e gli sparò con una pistola da softair.