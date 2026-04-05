Un incidente stradale sull’autostrada A21, tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, ha causato la morte di un bambino di 8 anni. L’incidente è avvenuto mentre un padre e il suo figlio viaggiavano in moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il bambino. La strada presenta ancora tracce di sangue, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica.

Cosa è successo sull’autostrada A21 Torino-Piacenza?. Una giornata di festa trasformata in tragedia. Sull’A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, un bambino di appena 8 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha scosso l’intero territorio. Il piccolo viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha perso il controllo, finendo contro il guardrail laterale e sbalzando entrambi sull’asfalto. Perché l’impatto è stato fatale per il bambino?. Secondo una prima ricostruzione, è stata proprio la dinamica dello schianto a rendere inevitabile il peggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo di 8 anni muore dopo lo schianto in moto col padre a Felizzano, ancora sangue sull’A21

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