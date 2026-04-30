Ancona figlio di due mamme escluso dall'asilo comunale Il Tar accoglie il ricorso | Decisione illegittima

Un bambino di Ancona, figlio di due mamme, è stato escluso dall’asilo comunale nel 2024. La decisione è stata presa dal Comune, che ha riconosciuto solo la madre biologica come genitore, registrandola all’anagrafe. Il ricorso presentato ha portato il Tar a stabilire che tale scelta fosse illegittima, accogliendo così la richiesta di annullamento della decisione. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle registrazioni e dei diritti dei figli di coppie dello stesso sesso.

Nel 2024 il figlio di due mamme è stato escluso dal nido ad Ancona perché il Comune ha riconosciuto solo la posizione lavorativa della mamma biologica, registrata come genitore all’anagrafe. Nel 2022 però aveva permesso l'ingresso della primogenita con gli stessi requisiti. La coppia ha vinto il ricorso al Tar: "Decisione lesiva del principio di uguaglianza tra i minori".🔗 Leggi su Fanpage.it

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